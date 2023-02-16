Что больше всего подорожало в Калужской области за неделю

За неделю, с 6 по 13 февраля, в Калужской области зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Об этом в четверг сообщили в Калугастате.

Больше всего подорожали овощи. Огурцы – на 12,9%, морковь – на 7,7%, помидоры и лук – на 6%. Также сосиски прибавили в цене 5%, овощные консервы для детей - 4,4%, печенье – 4,1%, черный чай – 4%.

Больше всего подешевели колбасы полукопченые и варено-копченые – на 4,9%. Цена на мясные консервы для детского питания снизились на 4%, на муку – на 3,8%.

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