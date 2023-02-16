Жителей Калужской области призвали носить маски в больницах

За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в Калужской области выросла на 42%. В связи с этим министр здравоохранения региона Константин Пахоменко в четверг, 16 февраля, призвал жителей соблюдать масочный режим в больницах и поликлиниках.

- Если вы идете на прием к врачу – наденьте маску, - заявил Пахоменко. - У многих пациентов, которые обращаются за медпомощью, уже ослаблен иммунитет. В местах массового скопления людей тоже лучше обезопасить себя. Маска поможет предотвратить инфицирование.

Также министр напомнил о необходимости соблюдать социальную дистанцию и регулярно мыть руки.

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