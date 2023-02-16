За здоровой улыбкой идут в «D.S. Стоматологию»

Качественное лечение и достойный сервис от первой частной стоматологии.

Профессионалы обучают студентов

Первая* частная стоматологическая клиника Калуги спустя десятилетия работы фактически превратилась в целый квартал. Сейчас «D. S. Стоматология» — это взрослая и детская клиники, отделение функциональной диагностики, учебный центр и офис.

Здесь используется современное стоматологическое оборудование, а профессионализм врачей подтверждает тот факт, что с 2021 года «D. S. Стоматология» является клинической базой для студентов-­медиков Калужского государственного университета.

Генеральный директор клиники Константин ПРЫГУНОВ — врач-стоматолог, имплантолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургии, автор научных публикаций и разработок, ведет курсы по челюстно-­лицевой хирургии и современной стоматологии в Калужском государственном университете.

Неудивительно, что и требования к знаниям своих сотрудников у такого руководителя будут высокие: постоянное повышение квалификации врачей, участие в профессиональных конференциях и встречах. Ежегодно на это отводится часть бюджета клиники. По признанию генерального директора, это не траты, а инвестиции. Клиника традиционно работает с новинками мировой стоматологии.

Стоматологические проблемы решают здесь

Здесь выполняют все виды стоматологического лечения любой сложности. А самые первые пациенты клиники уже приводят сюда своих внуков. Неудивительно, ведь детская «D. S. Стоматология» признана одной из лучших в народном голосовании «Клиника года‑2022». Для пациентов регулярно проводят «счастливые часы», в это время предоставляются скидки на различные виды услуг.

D. S. Стоматология — это:

имплантация;

установка виниров;

протезирование;

профессиональная гигиена;

детская стоматология;

ортодонтия;

функциональная диагностика;

лечение зубов.

Научный подход в основе, собственные инновационные разработки — это еще одна важная составляющая в деятельности «D. S. Стоматологии», которая регулярно получает благодарности от счастливых пациентов.

Цель работы клиники — дать возможность калужанам получить стоматологическую помощь высокого уровня в сочетании с достойным сервисом.

г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 51

тел.: 8 (4842) 56-78-78, 8-800-500-10-90

dsstom.ru

[email protected]

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

* По времени открытия клиники.

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