За здоровой улыбкой идут в «D.S. Стоматологию»
Качественное лечение и достойный сервис от первой частной стоматологии.
Профессионалы обучают студентов
Первая* частная стоматологическая клиника Калуги спустя десятилетия работы фактически превратилась в целый квартал. Сейчас «D. S. Стоматология» — это взрослая и детская клиники, отделение функциональной диагностики, учебный центр и офис.
Здесь используется современное стоматологическое оборудование, а профессионализм врачей подтверждает тот факт, что с 2021 года «D. S. Стоматология» является клинической базой для студентов-медиков Калужского государственного университета.
Генеральный директор клиники Константин ПРЫГУНОВ — врач-стоматолог, имплантолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургии, автор научных публикаций и разработок, ведет курсы по челюстно-лицевой хирургии и современной стоматологии в Калужском государственном университете.
Неудивительно, что и требования к знаниям своих сотрудников у такого руководителя будут высокие: постоянное повышение квалификации врачей, участие в профессиональных конференциях и встречах. Ежегодно на это отводится часть бюджета клиники. По признанию генерального директора, это не траты, а инвестиции. Клиника традиционно работает с новинками мировой стоматологии.
Стоматологические проблемы решают здесь
Здесь выполняют все виды стоматологического лечения любой сложности. А самые первые пациенты клиники уже приводят сюда своих внуков. Неудивительно, ведь детская «D. S. Стоматология» признана одной из лучших в народном голосовании «Клиника года‑2022». Для пациентов регулярно проводят «счастливые часы», в это время предоставляются скидки на различные виды услуг.
D. S. Стоматология — это:
- имплантация;
- установка виниров;
- протезирование;
- профессиональная гигиена;
- детская стоматология;
- ортодонтия;
- функциональная диагностика;
- лечение зубов.
Научный подход в основе, собственные инновационные разработки — это еще одна важная составляющая в деятельности «D. S. Стоматологии», которая регулярно получает благодарности от счастливых пациентов.
Цель работы клиники — дать возможность калужанам получить стоматологическую помощь высокого уровня в сочетании с достойным сервисом.
г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 51
тел.: 8 (4842) 56-78-78, 8-800-500-10-90
dsstom.ru
[email protected]
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
* По времени открытия клиники.
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