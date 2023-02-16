Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Клиника года История Калуги Статьи

«Скорая помощь»: санавиация, паллиативная служба и тысячи спасенных жизней

Опубликовано: 16.02.2023 16:53 0 263
«Скорая помощь»: санавиация, паллиативная служба и тысячи спасенных жизней

Скорая помощь — это особая форма оказания медицинской помощи, созданная для спасения жизни больных.

Телефон скорой помощи должен знать каждый, ведь беда может произойти с любым человеком, в любом месте и в любое время суток. Среди населения возникают вопросы и нарекания, но служба скорой помощи не стоит на месте и делает все возможное, чтобы помощь приходила своевременно в каждый дом.

В 2019 году создана единая дежурная диспетчерская служба, куда приходят вызовы из Калуги и области, что позволяет незамедлительно реагировать и направлять ближайшую бригаду, минуя принцип территориальности.

1 ноября 2022 года на территории Калуги и области скорая помощь полностью централизована в одну единую организацию — ​региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Ежегодно пополняется материально-­техническая база.

Автомобиль скорой помощи — ​это второй дом для любого сотрудника СМП. В 2022 году мы получили 16 новых автомобилей, укомплектованных всем необходимым оборудованием. Также закуплена машина для оказания помощи паллиативным больным: это новое отделение, которое приступило к работе в сентябре 2022 года и уже оказало помощь почти 2,5 тыс. больных.

Не только автомобили, но и вертолет для транспортировки тяжелых больных из районов в ведущие медицинские организации города задействован в нашей работе. За 2022 год выполнено 137 вылетов санитарным авиатранспортом. Это и вылеты на место ДТП, и медицинские эвакуации в федеральные центры г. Москвы.

Нельзя не вспомнить о пандемии короновирусной инфекции: не только бригады СМП выезжали к пациентам, но активно работу включился региональный телемедицинский центр, осуществлявший динамический мониторинг состояния пациентов, находившихся на амбулаторном лечении. Поступило более 450 тыс.  звонков. В 2022 году добавились новые виды консультаций по болезням системы кровообращения — ​более 65 000 консультаций — и более 20 000 по онкологии.

Сотрудники скорой помощи стрессоустойчивы, способны незамедлительно принимать важные решения, ежедневно они подвергаются колоссальным психологическим и физическим нагрузкам, но, самое главное, в любой ситуации сохраняют свои человеческие качества. Главный ресурс — ​это наши кадры, мы продолжаем вести активную работу в этом направлении, сотрудничаем с медицинским институтом и колледжем, всегда рады принять в нашу команду молодых специалистов. На базе РЦСМПМК проводятся курсы по оказанию первой помощи, обучено более 7 тыс. человек.

На 2023 год перед нами стоят большие задачи: сохраняется необходимость в создании дополнительных бригад, в том числе для работы в районах Калужской области, активно используется санитарная авиация, разрабатываются новые актуальные скрипты для эффективной работы диспетчерской службы. Мы надеемся, что в скором времени все основные вопросы, которые возникают к работе службы скорой помощи, будут решены и наши жители будут довольны качеством и своевременностью оказываемой помощи.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 16.02.2023 16:53 0 263
Тэги: клиника года - 2023 клиника года
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Новогодние праздники прошли уже давно. А вы убрали елку? 
Все опросы
Новости партнеров
Аренда автокрана на выгодных условиях
Как гарантированно получить ВНЖ в Турции?
Регистрация товарного знака «под ключ» как оптимальный выбор

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru