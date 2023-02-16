Из Калуги отправили посылки солдатам

В январе ученики и педагоги 18-й школы собрали гуманитарный груз для наших бойцов, принимающих участие в специальной военной операции: тушенка, сгущенка, рыбные консервы, крупы, макароны, кондитерские изделия, а еще детские поделки и письма с теплыми пожеланиями скорее вернуться домой с победой.

Помочь в доставке груза на передовую попросили депутатов Гордумы. И вот посылки приехали к нашим мобилизованным землякам и добровольцам. Сильное впечатление на бойцов произвели детские письма и поделки, в своём видеообращении они поблагодарили школьников за помощь и поддержку.

- Такая обратная связь очень важна, школьники и их родители, учителя 18-й школы постарались, подошли к делу ответственно. Думаю, они будут рады узнать, что всё доставлено адресатам. А бойцам спасибо за ответное видео, – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

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