СМD-клиника поможет сберечь здоровье взрослым и детям

Квалифицированные специалисты, экспертная диагностика и забота о пациентах.

Современная СМD‑клиника открылась в новом районе на Правом берегу в 2021 году. И стала популярна с первых дней открытия. Калужане быстро оценили преимущества клиники: удобное расположение, квалифицированные врачи самых разных специальностей, экспертная лабораторная диагностика.

СМD‑клиника работает по таким востребованным направлениям:

терапия,

эндокринология,

кардиология,

педиатрия,

неврология,

гинекология,

УЗИ‑диагностика,

лабораторная диагностика.

Здесь собрана сильная команда специалистов во главе с ведущим врачом-­гинекологом Анастасией Петровной Багдасарян, которая является главным врачом этой клиники. У Анастасии Петровны более 12 лет стажа, она постоянно повышает свой профессиональный уровень, сама проводит УЗИ‑диагностику. В ее компетенцию входит и ведение беременности. Пациентки отмечают, что прием врач ведет очень деликатно.

Также можно записаться на прием к терапевту высшей категории с более чем 40-летним практическим опытом Николаю Александровичу Лукину. Это вдумчивый, ответственный доктор, понятно и доступно объясняющий пациенту все назначения.

В клинике работает и известный в городе невролог, которому пациенты отдали первое место на сайте «ПроДокторов», — Сергей Викторович Оськин.

УЗИ проводит специалист с 20-летним стажем Теню Златкович Донков. Если требуется УЗИ, особенно сердечно-­сосудистой системы, обращайтесь к нему, это настоящий профессионал.

А маленькие пациенты и их родители очень любят молодого педиатра Валерию Евгеньевну Игнатову. Такого врача еще поискать! Она находит подход к любому малышу, что очень непросто.

Преимущество СМD‑клиники и в том, что здесь можно получить консультацию специалиста, сделать УЗИ, ЭКГ с расшифровкой в течение 3-6 минут и холтеровское мониторирование и сдать необходимые анализы. Пациентам доступно более 2000 видов исследований на экспертном уровне, результаты — ​в кратчайшие сроки. Клиника работает с 7 утра, что очень удобно.

Здесь заботятся о своих пациентах и стараются организовать прием так, чтобы всем было максимально комфортно. Атмосфера очень доброжелательная. Даже маленькие пациенты чувствуют себя в клинике как дома: спокойно и безопасно.

В СМD‑клинике сохраняется лояльная ценовая политика, регулярно проводятся акции и конкурсы, делающие лечение максимально доступным для всех.

Г. Калуга, ул. Петра Тарасова, д. 8.

Тел.: 8-800-707-78-81,

+7 (484) 221-95-96

www.cmd-online.ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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