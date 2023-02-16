Из Калужской области депортировали граждан Йемена и Джибути

Из Калужской области выслали на родину трех граждан Йемена и одного жителя соседнего с ним африканского государства Джибути. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Мигрантов задержали сотрудники ГИБДД в декабре прошлого года на дороге в Юхновском районе. У двух иностранцев была просрочена виза, еще двое получили право на въезд для учебы, но получать образование не собирались.

На суде мужчины признались, что хотели из России перебраться в одну из европейских стран и получить там статус беженца.

Из московского аэропорта мигрантов отправили домой. Въезжать в Россию они не смогут в течение пяти лет.

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