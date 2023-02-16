Владислав Шапша: «Жуковский район умеет держать удар»

Северо-восточный форпост Калужской области за последние два года сумел укрепить позиции практически по всем направлениям: от экономики до социально-культурного.

Не просто цифры отчёта

На прошлой неделе глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко отчитывался о работе своей команды перед жителями, депутатами, членами правительства области и губернатором за 2022 год.

Глава администрации привел ряд цифр, которые реально являются основным маркером, сигнализирующем об уровне жизни территории.

— Валовая продукция достигла 43 млрд руб­лей, — ​сказал Анатолий Суярко в ходе отчета. — ​Объем промышленного производства крупных и средних предприятий вырос на 29%, а в целом по полному кругу предприятий достиг 33 млрд руб­лей. Доходы консолидированного бюджета превысили 2 млрд руб., при этом собственные доходы выросли на 12%.

Что означают эти цифры? В первую очередь то, что локомотивы экономики — ​промышленные предприятия Жуковского района сумели и адаптироваться к санкциям, и пройти жесткие условия пандемии.

Не все было просто и гладко. Еще в начале прошлого года ряд промпредприятий приостановил реализацию новых проектов. Однако уже в третьем квартале 2022 года они их возобновили.

Например, «Завод Протей» начал работы по строительству первой очереди нового завода по производству пластиковой упаковки. Стоимость строительства до конца 2023 года оценивается в 1,7 млрд руб­лей. В течение 2024 года планируется инвестировать в закупку и установку нового оборудования более 1 млрд руб.

Компания «Мыс» приобрела и уже смонтировала оборудование для котельной первой очереди производственно-­складского комплекса. Ввод комплекса планируется до конца текущего года.

А предприятие «Пассада» ведет строительство завода по ремонту и изготовлению деталей промышленного оборудования, который планируется к запуску в 2024 году.

Кондитерская фабрика «Кремона» через два месяца планирует запустить первый этап производства кондитерских изделий. Уже идет предварительный отбор персонала.

Развитие промышленности привело к тому, что, например, уровень безработицы в Жуковском районе находится на уровне статистической погрешности — ​0,4%. Увеличивается покупательская способность жителей, розничная торговля прибавила 5%, сфера общественного питания — ​2% в сопоставимых с предыдущим годом ценах.

Локомотивы роста

За год в районе построено более 107 тысяч квадратных метров жилых площадей. За счет собственных средств муниципальный автобусный парк пополнился тремя новыми автобусами.

Кстати, собственные средства — ​это деньги в том числе от собираемых налогов. В Жуковском районе отчисления с подоходного налога, который формирует половину муниципального бюджета, выросли на 14%, или 57 млн руб­лей, а налоги, связанные с предпринимательской деятельностью, на 16%, или 30 млн руб­лей. Это еще один маркер того, что, несмотря на санкции, прибыли предприятий растут. То есть бизнес чувствует себя комфортно.

Среди крупных налогоплательщиков Анатолий Суярко назвал несколько предприятий: АО «КНИРТИ», предприятия «Полар Сифуд Раша», «Завод Протей», «Мыс», «Гранд Лайн-­Центр»,

филиал «Петрус», Госкомплекс «Таруса», производственное объединение «Металлист», приборный завод «Сигнал».

Не отстает и сельское хозяйство, хотя по традиции северные районы уступают первенство в этой сфере южным территориям Калужской области.

— В прошлом году собрали неплохой урожай зерновых: ​более 16 тысяч тонн, — ​сказал Суярко. — ​Повысилась урожайность — ​25,6 ц/га. В целом по производству валовой сельскохозяйственной продукции район занял четвертое место в области, а по производству мяса — ​второе.

И вишенка на торте: в августе прошлого года сыр «Российский», который производит молочный завод «Жуковомолоко», занял третье место на конкурсе «Лучший сыр России», который проходил в рамках Всероссийского сырного фестиваля.

А жители что?

За два дня до официального отчета Анатолий Суярко провел в социальных сетях прямой эфир с жителями Жуковского района. Вопросы в основном касались проблем жилищно-­коммунального хозяйства и досуга.

В частности, люди спрашивали о строительстве ФОКа. Анатолий Суярко пообещал построить физкультурно-­оздоровительные комплексы в Кременках и городе Жукове. Более того, в районе действует 90 спортивных сооружений, работает 8 учреждений спортивной направленности, в которых занимается около 3 тысяч человек по 21 виду спорта.

Также жителей района волновало качество автомобильных дорог. Отвечая на вопрос, Анатолий Суярко озвучил, что в прошлом году капитально отремонтировано около 19 километров районных дорог и улиц на сумму более 45 млнруб­лей. Глава района пообещал, что ремонты продолжат и в этом году.

Не обошли стороной и медицинскую тему. Кадровый вопрос в сфере медицины остается, увы, серьезной проблемой.

— К сожалению, сохраняется неукомплектованность больницы и поликлиники врачами и средними медработниками, — ​отвечает на вопросы глава администрации Жуковского района. — ​Помогает решать данную проблему программа «Земский доктор», которой в настоящее время пользуются 16 специалистов. По целевому направлению обучается 14 студентов-­медиков.

Напомним, программа «Земский доктор» предусматривает финансовую и жилищную поддержку врачей, идущих работать в село.

Вместе со страной

Уже без малого год на Украине идет специальная военная операция. В зоне СВО сегодня находятся 139 ребят из Жуковского района. К сожалению, в жестокой схватке с поднявшим голову укронацизмом не обходится без жертв. Отчет главы администрации района начался с минуты молчания в память о семи погибших воинах— уроженцах Жуковской земли.

— Мы скорбим вместе с родными. Имена этих ребят навсегда останутся с нами, — ​сказал Анатолий Суярко.

За год район принял у себя более 250 беженцев. Постоянно идет работа по сбору гуманитарной помощи воинам, сражающимся в зоне СВО. Администрация района открыла специальный счет для пожертвований. Сегодня сумма средств, перечисленных жителями, бизнесом, общественными организациями, превысила три миллиона руб­лей.

Трижды из Жуковского района отправлялся конвой с самым необходимым для бойцов. Дети мобилизованных бесплатно посещают муниципальные детские сады, бесплатно питаются в школах.

— Мы делаем все, чтобы поддержать наших воинов в зоне специальной военной операции и их семьи, — ​сказал Анатолий Суярко. — ​Подключились все администрации городских и сельских поселений, волонтеры. Я благодарю всех — ​неравнодушных жителей и коллективы предприятий, которые помогают нашим военнослужащим. Уверен, что наши бойцы вернутся с победой.

Слово губернатору

О непростом времени, в котором мы сегодня живем, говорил и губернатор Калужской области, выступая после доклада главы администрации. Заметив, что всегда приезжает на Жуковскую землю с особым чувством.

— Все мои предки по материнской линии — из Жуковского района, — ​сказал Владислав Шапша, выслушав отчет Анатолия Суярко, и заверил, что в области будут продолжены все национальные проекты.

— Будем строить школы, садики, жилье, дороги ремонтировать, но в каких-­то житейских вещах нужно понимать: ​здесь придется подождать, — ​сказал Шапша. — ​То, что мы отдаем дань уважения ребятам, которые отдали свои жизни за нас с вами, — это напоминание нам о той цене, которую мы вынуждены заплатить за свободу и независимость нашей страны.

Жуковский район умеет держать удар, умеет идти вперед. Главное в этой ситуации — быть вместе и поддерживать друг друга. Непростая задача стоит перед нами сегодня, но мы с ней справимся, вместе справимся, я в этом абсолютно уверен.

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