Владислав Шапша: «Жуковский район умеет держать удар»
Северо-восточный форпост Калужской области за последние два года сумел укрепить позиции практически по всем направлениям: от экономики до социально-культурного.
Не просто цифры отчёта
На прошлой неделе глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко отчитывался о работе своей команды перед жителями, депутатами, членами правительства области и губернатором за 2022 год.
Глава администрации привел ряд цифр, которые реально являются основным маркером, сигнализирующем об уровне жизни территории.
— Валовая продукция достигла 43 млрд рублей, — сказал Анатолий Суярко в ходе отчета. — Объем промышленного производства крупных и средних предприятий вырос на 29%, а в целом по полному кругу предприятий достиг 33 млрд рублей. Доходы консолидированного бюджета превысили 2 млрд руб., при этом собственные доходы выросли на 12%.
Что означают эти цифры? В первую очередь то, что локомотивы экономики — промышленные предприятия Жуковского района сумели и адаптироваться к санкциям, и пройти жесткие условия пандемии.
Не все было просто и гладко. Еще в начале прошлого года ряд промпредприятий приостановил реализацию новых проектов. Однако уже в третьем квартале 2022 года они их возобновили.
Например, «Завод Протей» начал работы по строительству первой очереди нового завода по производству пластиковой упаковки. Стоимость строительства до конца 2023 года оценивается в 1,7 млрд рублей. В течение 2024 года планируется инвестировать в закупку и установку нового оборудования более 1 млрд руб.
Компания «Мыс» приобрела и уже смонтировала оборудование для котельной первой очереди производственно-складского комплекса. Ввод комплекса планируется до конца текущего года.
А предприятие «Пассада» ведет строительство завода по ремонту и изготовлению деталей промышленного оборудования, который планируется к запуску в 2024 году.
Кондитерская фабрика «Кремона» через два месяца планирует запустить первый этап производства кондитерских изделий. Уже идет предварительный отбор персонала.
Развитие промышленности привело к тому, что, например, уровень безработицы в Жуковском районе находится на уровне статистической погрешности — 0,4%. Увеличивается покупательская способность жителей, розничная торговля прибавила 5%, сфера общественного питания — 2% в сопоставимых с предыдущим годом ценах.
Локомотивы роста
За год в районе построено более 107 тысяч квадратных метров жилых площадей. За счет собственных средств муниципальный автобусный парк пополнился тремя новыми автобусами.
Кстати, собственные средства — это деньги в том числе от собираемых налогов. В Жуковском районе отчисления с подоходного налога, который формирует половину муниципального бюджета, выросли на 14%, или 57 млн рублей, а налоги, связанные с предпринимательской деятельностью, на 16%, или 30 млн рублей. Это еще один маркер того, что, несмотря на санкции, прибыли предприятий растут. То есть бизнес чувствует себя комфортно.
Среди крупных налогоплательщиков Анатолий Суярко назвал несколько предприятий: АО «КНИРТИ», предприятия «Полар Сифуд Раша», «Завод Протей», «Мыс», «Гранд Лайн-Центр»,
филиал «Петрус», Госкомплекс «Таруса», производственное объединение «Металлист», приборный завод «Сигнал».
Не отстает и сельское хозяйство, хотя по традиции северные районы уступают первенство в этой сфере южным территориям Калужской области.
— В прошлом году собрали неплохой урожай зерновых: более 16 тысяч тонн, — сказал Суярко. — Повысилась урожайность — 25,6 ц/га. В целом по производству валовой сельскохозяйственной продукции район занял четвертое место в области, а по производству мяса — второе.
И вишенка на торте: в августе прошлого года сыр «Российский», который производит молочный завод «Жуковомолоко», занял третье место на конкурсе «Лучший сыр России», который проходил в рамках Всероссийского сырного фестиваля.
А жители что?
За два дня до официального отчета Анатолий Суярко провел в социальных сетях прямой эфир с жителями Жуковского района. Вопросы в основном касались проблем жилищно-коммунального хозяйства и досуга.
В частности, люди спрашивали о строительстве ФОКа. Анатолий Суярко пообещал построить физкультурно-оздоровительные комплексы в Кременках и городе Жукове. Более того, в районе действует 90 спортивных сооружений, работает 8 учреждений спортивной направленности, в которых занимается около 3 тысяч человек по 21 виду спорта.
Также жителей района волновало качество автомобильных дорог. Отвечая на вопрос, Анатолий Суярко озвучил, что в прошлом году капитально отремонтировано около 19 километров районных дорог и улиц на сумму более 45 млнрублей. Глава района пообещал, что ремонты продолжат и в этом году.
Не обошли стороной и медицинскую тему. Кадровый вопрос в сфере медицины остается, увы, серьезной проблемой.
— К сожалению, сохраняется неукомплектованность больницы и поликлиники врачами и средними медработниками, — отвечает на вопросы глава администрации Жуковского района. — Помогает решать данную проблему программа «Земский доктор», которой в настоящее время пользуются 16 специалистов. По целевому направлению обучается 14 студентов-медиков.
Напомним, программа «Земский доктор» предусматривает финансовую и жилищную поддержку врачей, идущих работать в село.
Вместе со страной
Уже без малого год на Украине идет специальная военная операция. В зоне СВО сегодня находятся 139 ребят из Жуковского района. К сожалению, в жестокой схватке с поднявшим голову укронацизмом не обходится без жертв. Отчет главы администрации района начался с минуты молчания в память о семи погибших воинах— уроженцах Жуковской земли.
— Мы скорбим вместе с родными. Имена этих ребят навсегда останутся с нами, — сказал Анатолий Суярко.
За год район принял у себя более 250 беженцев. Постоянно идет работа по сбору гуманитарной помощи воинам, сражающимся в зоне СВО. Администрация района открыла специальный счет для пожертвований. Сегодня сумма средств, перечисленных жителями, бизнесом, общественными организациями, превысила три миллиона рублей.
Трижды из Жуковского района отправлялся конвой с самым необходимым для бойцов. Дети мобилизованных бесплатно посещают муниципальные детские сады, бесплатно питаются в школах.
— Мы делаем все, чтобы поддержать наших воинов в зоне специальной военной операции и их семьи, — сказал Анатолий Суярко. — Подключились все администрации городских и сельских поселений, волонтеры. Я благодарю всех — неравнодушных жителей и коллективы предприятий, которые помогают нашим военнослужащим. Уверен, что наши бойцы вернутся с победой.
Слово губернатору
О непростом времени, в котором мы сегодня живем, говорил и губернатор Калужской области, выступая после доклада главы администрации. Заметив, что всегда приезжает на Жуковскую землю с особым чувством.
— Все мои предки по материнской линии — из Жуковского района, — сказал Владислав Шапша, выслушав отчет Анатолия Суярко, и заверил, что в области будут продолжены все национальные проекты.
— Будем строить школы, садики, жилье, дороги ремонтировать, но в каких-то житейских вещах нужно понимать: здесь придется подождать, — сказал Шапша. — То, что мы отдаем дань уважения ребятам, которые отдали свои жизни за нас с вами, — это напоминание нам о той цене, которую мы вынуждены заплатить за свободу и независимость нашей страны.
Жуковский район умеет держать удар, умеет идти вперед. Главное в этой ситуации — быть вместе и поддерживать друг друга. Непростая задача стоит перед нами сегодня, но мы с ней справимся, вместе справимся, я в этом абсолютно уверен.
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