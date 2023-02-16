Эндокринолог клиники «Теорема-мед»: «Проблемы щитовидной железы и ожирение у детей вышли на первый план»

Часто заболевания эндокринной системы протекают незаметно, а последствия для детей имеют серьезные, вплоть до задержки умственного развития, задержки или преждевременного полового развития и отставания в росте.

Когда необходимо ребенка отвести на прием к специалисту и что должно насторожить родителей, рассказала детский эндокринолог клиники «Теорема-мед» Оксана КУЗИНА.

- Оксана Владимировна, с какими проблемами родители чаще всего приводят к вам детей?

- Наиболее часто приходят дети с ожирением и заболеваниями щитовидной железы. Ожирение сейчас очень распространено в детском возрасте. Обычно причиной набора веса становится неправильное питание: большое употребление калорийных продуктов, фастфуда, соков, газировок. Плюс у большинства современных детей все больше преобладает малоподвижный образ жизни, они много времени проводят за гаджетами. Получается, что потребляют больше калорий, чем тратят. Родители должны приучать своих детей к правильному питанию с раннего возраста, обязательному расширению физической активности. Многие недооценивают опасность лишнего веса, но в дальнейшем это большой риск развития сахарного диабета, артериальной гипертензии, нарушения половых функций.

- А как у ребенка заподозрить проблемы с щитовидной железой?

- Недостаток гормонов щитовидной железы приводит к гипотиреозу, который может проявляться в задержке умственного, физического и полового развития, задержке роста ребенка. Очень часто гипотиреоз развивается на фоне аутоиммунного тиреоидита. Если кто-то из родителей наблюдается у эндокринолога с гипотиреозом, то стоит обследовать ребенка, так как иногда у детей гипотиреоз может протекать вообще без жалоб. Очень опасен врожденный гипотиреоз, поэтому он не случайно внесен в скрининг новорожденных, который делается еще в роддоме. Также в скринг входит еще одно эндокринное заболевание -врожденная дисфункция коры надпочечников. При своевременном выявлении заболеваний и назначения терапии осложнений можно избежать.

Из-за йододефицита щитовидная железа может увеличиваться в размерах, возникает диффузный зоб, узловой и многоузловой зоб. И это может быть визуально заметно. Ребенок может сам жаловаться на чувство кома в горле.

Встречаются у детей и тиреотоксикозы, но не так часто.

- Стоит ли для профилактики принимать препараты йода?

- Мы живем в йододефицитном регионе, поэтому можно использовать йодированную соль. Если врач выявил какую-то проблему с щитовидной железой, то детям профилактические дозировки йода подбираются индивидуально для каждого возраста. Желательно, чтобы и мама в период беременности обязательно принимала препараты йода. Здесь тоже стоит проконсультироваться со специалистом.

- Меньше ли стало детей с диабетом?

- Нет, эта проблема по-прежнему актуальна. Все также встречается диабет первого типа – инсулинозависимый. Его очень сложно пропустить, так как есть яркие симптомы. Он стартует резко. У ребенка появляется сильная жажда, он много пьет, часто ходит в туалет, аппетит не снижен, но происходит потеря массы тела. Кроме того, родственники могут заметить запах ацетона изо рта. Если есть перечисленные симптомы, стоит срочно обратиться к врачу.

А к диабету второго типа как раз приводит избыточная масса тела. Диабета второго типа становится все больше среди детей. Развивается он медленней, поэтому его можно не сразу заметить. Диабету второго типа предшествует нарушенная гликемия натощак, нарушенная толерантность к углеводам. Если вовремя выявить эти нарушения, иногда достаточно скорректировать массу тела, расширить физическую активность, чтобы углеводный обмен восстановился.

- На какие еще возможные эндокринные нарушения должны обратить внимание родители?

- Важно своевременно выявить у детей отклонения в половом развитии. У девочек оно наступает в период от 8 до 13 лет, у мальчиков - с 9 до 14 лет. Если родители замечают раннее начало полового развития или его задержку, нужно показать ребенка эндокринологу.

Также на приём к эндокринологу приводят детей с задержкой роста. Здесь может быть много причин, в каждом случае необходимо разбираться индивидуально.

- Как проходит приём у эндокринолога?

- Сначала врач расспрашивает жалобы, проводит осмотр, при необходимости может направить на анализы, УЗИ. В клинике «Теорема-мед» все необходимые анализы, обследования делаются быстро, что очень экономит время. После обследования ставится диагноз и назначается лечение.





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