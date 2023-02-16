В Калуге отловили восемь бездомных собак в микрорайоне Турынино

После нападения бездомной собаки на женщину в микрорайоне Турынино на окраине Калуги власти отчитались, что работа с животными там все же ведется.

Местный депутат со ссылкой на управление городского хозяйства сообщил, что с 9 по 14 февраля там отловили восемь бездомных собак. За одним из животных уже обратился местный житель.

В то же время калужане жалуются на стаю собак возле школы №44 на улице Льва Толстого.

- Бригада по отлову проверит территорию школы № 44 на этой неделе и постарается как можно быстрее принять необходимые меры в отношении этих собак, - прокомментировали 16 февраля в городской управе.

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