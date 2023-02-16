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В Калужской области выросли диаспоры Таджикистана, Кыргызстана и Украины

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.02.2023 09:52 0 337
В Калужской области выросли диаспоры Таджикистана, Кыргызстана и Украины

Как мы уже рассказывали, в 2022 году из Калужской области уехало в три раза больше мигрантов, чем в 2021-м. Однако некоторые из диаспор выросли. Соответствующую статистику на днях опубликовал Калугастат.

Наибольший прирост показал Таджикистан. Из этой страны в Калугу и область приехал 10 391 человек, а уехали обратно 6149 (+4242).

На втором месте оказался Кыргызстан – приехали 1059, а уехали 720 (+339).

На третьем месте по росту диаспоры оказалась Украина – приехали 2406, уехали – 2278 (+128).

Также положительный баланс у Калужской области с Туркменистаном (+44), Турцией (+9), Италией (+4), Афганистаном и Латвией (по +1).

Больше всего сократились за год диаспоры Армении (-986), Узбекистана (-519), Азербайджана (-412), Молдовы (-290), Беларуси (-209), Вьетнама (-142), Грузии (-35), Казахстана (-30) и Китая (-22).

В 2021 году из всех названных стран в Калужскую область приезжало больше людей, чем уезжало туда.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.02.2023 09:52 0 337
Тэги: общество мигранты статистика
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