Мигранты массово выезжают из Калужской области

В Калужской области в 2022 году резко уменьшился миграционный поток. Об этом сообщается в опубликованном на днях отчете Калугастата.

С января по ноябрь в наш регион приехали из других стран 21 309 человек. Это примерно столько же, сколько было в 2021-м. Зато количество уехавших мигрантов выросло более чем в три раза. Было шесть тысяч, а стало - 19 тысяч.

И если в 2021 году миграционный прирост составил 15 тысяч человек, то в 2022 – меньше двух тысяч. Отсутствующие пока данные за декабрь вряд ли способны сильно повлиять на сложившуюся за 11 месяцев ситуацию.

Одним из факторов, повлиявшим на такие перемены, стала политика властей области. Год назад Калужская область вышла из Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

- Это заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии, - говорил тогда губернатор Владислав Шапша.

Также с мая действует запрет на работу мигрантов в торговле, пассажирских перевозках, кадровых агентствах и общепите.

А на днях Владислав Шапша предложил без суда лишать приобретенного гражданства людей, которым дали паспорт РФ по фальшивым документам.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.