Названы продукты, которые больше всего подорожали в Калужской области за месяц

В среду, 15 февраля, Калугастат опубликовал данные об изменении цен на различные товары в январе нынешнего года.

Инфляция составила 0,8%. Однако некоторые продукты подорожали заметно больше.

Цены на картофель выросли на 11,4%. Чай, кофе и какао подорожали на 3,6%, сахар – на 3,2%, кондитерские изделия – на 2,7%.

Из непродовольственных товаров больше всего подорожали товары для садоводства – на 8,9%. Канцелярские принадлежности прибавили в цене 4%, табачные изделия – 2%.

Заметно повышение цен в сфере услуг. Помощь юристов подорожала на 25,4%, экскурсионные услуги – на 16,9%, тарифы на проезд в поездах дальнего следования – на 13,3%, услуги в сфере зарубежного туризма – на 11,4%, оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов – на 10,6%, детские сады – на 6,2%.

Снижение цен было менее значительным. Мука подешевела на 1,9%, макароны – на 1,6%, услуги почтовой связи – на 2,9%.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.