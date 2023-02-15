В Калуге назвали толщину льда на водоемах

В среду, 15 февраля, ГУ МЧС по Калужской области опубликовало информацию о толщине льда на водоемах региона.

Ока в Калуге местами промерзла до 31 сантиметра, но есть промоины.

На Яченском водохранилище лед толщиной 35-37 сантиметров.

Угра в Дзержинском районе промерзла до 25 сантиметров, но также есть места с промоинами.

Пруды и озера в Калужской области промерзли примерно на 25 сантиметров.

Как отмечают в МЧС, запрета выходить на лед нет, но делать это нужно только убедившись в безопасности и не собираться группами на небольшом участке.

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