Стартовал ежегодный конкурс «Клиника года-2023»

Пожалуй, многие согласятся, что здоровье — одна из главных ценностей жизни. Правда, осознаем мы это зачастую лишь тогда, когда появляются проблемы, ухудшается самочувствие, а вместе с ним и настроение, снижается работоспособность. Поэтому так важно, чтобы забота о здоровье стала повседневной привычкой. Как этого добиться, знают специалисты. И тем более квалифицированная медицинская помощь необходима, если проблемы все-таки возникли. Куда обратиться, какую клинику выбрать, где есть то, что нужно именно вам? Ответить на эти вопросы поможет наш проект, который расскажет о различных лечебных учреждениях Калужской области, об оказываемых услугах, о работающих в них врачах и представителях других медицинских профессий.

15 февраля на самом посещаемом новостном портале Калужской области kp40.ru открывается голосование за лучшую клинику и лучших врачей региона. Его итоги будут подведены в преддверии Дня медицинского работника, который в 2023 году отмечают 18 июня.

Восьмой год подряд газета «Комсомольская правда - Калуга» проводит конкурс «Клиника года». Даже во время пандемии мы не делали перерывов, хотя ситуация была очень непростой и для врачей, и для пациентов. И сегодня мы рады объявить о старте восьмого сезона.

Цель опроса, инициированного медиахолдингом «Комсомольская правда - Калуга», - сделать сферу медицины более открытой, рассказать о существующих возможностях профилактики, лечении и реабилитации, познакомить с работой лучших центров и врачей.

Конкурс «Клиника года» направлен на то, чтобы способствовать развитию калужской медицины, поощряя лучшие клиники и другие лечебно-оздоровительные учреждения, которые могут стать ориентиром для всей отрасли здравоохранения.

Руководство медиахолдинга «Комсомольская правда - Калуга» подчеркивает значение своего проекта. Ведь он выполняет важную социальную функцию.

- Две профессии вызывают у меня трепет, перед ними я преклоняюсь: это педагоги и медики, - отмечает генеральный директор медиахолдинга Павел Коренюгин. – Моя мама больше 30 лет проработала медицинской сестрой, и я с детства видел и знал, что такое труд медика. Видел, какие они, люди в белых халатах: постоянно куда-то бегут, к ним всегда кто-то подходит и задает вопросы. Они всем ответят, уделят внимание. Я понимал, сколько на это требуется сил и терпения. На долю медицинских работников выпадает немало: сначала пандемия коронавируса, теперь новое испытание – многие отправляются в зону специальной военной операции и самоотверженно спасают жизни. Хочу пожелать всем медицинским работникам здоровья и еще раз сказать слова благодарности.

В участники проекта приглашаются все медицинские учреждения Калужской области - те, которые готовы откровенно говорить о своей работе, делиться знаниями с нашими жителями и обмениваться опытом с коллегами.

- Спасибо, что проводите этот конкурс. Вы развиваете прекрасную инициативу в Калуге. Награда обязывает делать нашу работу с каждым годом все лучше. Даже только участие в конкурсе, как я считаю, это великое дело, - сказала главный врач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена Алешина.

За время проведения конкурса «Клиника года» его участниками стали десятки медицинских учреждений города. Многие из них приходят на проект по нескольку раз, признаваясь, что конкурс «Комсомолки» — это не просто возможность помериться силами с коллегами или найти новые пути развития, но и дополнительный способ общения с пациентами. Рассказать, что происходит сегодня в медицине, как далеко продвинулась наука, почему так важно и даже выгодно регулярно заниматься своим здоровьем и как правильно это делать, - для всех этих тем далеко не всегда находится время в рамках стандартного врачебного приема.

Второй год подряд конкурс будет проходить в новом формате. Раньше мы сами отбирали участников всенародного голосования в каждой номинации, а затем предлагали калужанам сделать выбор из предложенных кандидатов. Теперь, дорогие читатели, вы будете сами определять лучших из лучших с первого дня конкурса. И этот выбор будет честным и всенародным.

На сайте www.kp40.ru 15 февраля стартует прием кандидатур на звание лучшей клиники Калужской области в разнообразных номинациях. Читатель сам вписывает название лечебного учреждения, которое считает наиболее достойным в своей области. А мы после завершения голосования суммируем все предложения и определим победителей.

Список номинаций серьезно проработан и охватывает все сферы современной медицины. Также включено голосование за лучшего врача.

Чтобы предложить кандидатуру, вам необходимо на сайте www.kp40.ru найти специально форму. При этом совсем необязательно называть все номинации. Мы убедительно просим вас предлагать только те клиники, в которых вы совершенно уверены. Также вы можете в одной номинации предложить несколько медицинских учреждений или врачей.

Определение победителей «Клиники года-2023» пройдет в три этапа. Первый уже стартовал и продлится до 6 июня. В ходе стартового этапа мы соберем все предложенные калужанами кандидатуры. Очень важно, что мы в течение нескольких месяцев будем рассказывать на сайте и площадках в социальных сетях о лучших медицинских практиках Калужской области.

Второй этап продлится с 6 по 10 июня. В это время будет подсчитано общее количество голосов, которые отданы за клиники в каждой номинации.

В преддверии Дня медицинского работника состоится торжественная церемония награждения победителей.

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