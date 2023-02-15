Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Статьи

В Калуге прошел митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.02.2023 12:00 0 517
В Калуге прошел митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

15 февраля в Калуге прошёл митинг, посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

У памятника воинам-интернационалистам собрались ветераны Афганской войны и других вооружённых конфликтов, родственники погибших воинов, представители ветеранских и молодёжных организаций. В митинге приняли участие руководители города и депутаты Городской Думы.    

- Это праздник со слезами на глазах. Сегодня мы вспоминанием павших, и тех, кто отважно сражался, исполняя свой долг. Проходят годы, меняются эпохи, но фраза «У нашей страны есть только два союзника – армия и флот» остаётся по-прежнему актуальной, – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. – 24 февраля 2022 года Президент Владимир Путин принял единственно правильное решение. Сегодня наши ребята с оружием в руках защищают родную страну, сражаются с поднявшим голову нацизмом. Специальная военная операция объединила нас, вместе мы собираем всё необходимое для наших парней. Ветераны Афганской войны и локальных конфликтов принимают самое активное участие в этой работе. Низкий вам поклон. Уверен, Россия выдержит все испытания и победит, как уже не раз бывало за нашу тысячелетнюю историю.

Участники митинга минутой молчания почтили память павших и возложили цветы и венки к монументу.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.02.2023 12:00 0 517
Тэги: городская дума
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Новогодние праздники прошли уже давно. А вы убрали елку? 
Все опросы
Новости партнеров
Регистрация товарного знака «под ключ» как оптимальный выбор
Ремонт квартир под ключ в Санкт-Петербурге
Как выбрать летние шины

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru