В Калуге прошел митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

15 февраля в Калуге прошёл митинг, посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

У памятника воинам-интернационалистам собрались ветераны Афганской войны и других вооружённых конфликтов, родственники погибших воинов, представители ветеранских и молодёжных организаций. В митинге приняли участие руководители города и депутаты Городской Думы.

- Это праздник со слезами на глазах. Сегодня мы вспоминанием павших, и тех, кто отважно сражался, исполняя свой долг. Проходят годы, меняются эпохи, но фраза «У нашей страны есть только два союзника – армия и флот» остаётся по-прежнему актуальной, – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. – 24 февраля 2022 года Президент Владимир Путин принял единственно правильное решение. Сегодня наши ребята с оружием в руках защищают родную страну, сражаются с поднявшим голову нацизмом. Специальная военная операция объединила нас, вместе мы собираем всё необходимое для наших парней. Ветераны Афганской войны и локальных конфликтов принимают самое активное участие в этой работе. Низкий вам поклон. Уверен, Россия выдержит все испытания и победит, как уже не раз бывало за нашу тысячелетнюю историю.

Участники митинга минутой молчания почтили память павших и возложили цветы и венки к монументу.

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