В Калужской области количество вакансий за год снизилось на 22%

За последний год количество активных вакансий в Калужской области снизилось на 22%. Такие результаты исследования в среду, 15 февраля, опубликовал ресурс HeadHunter.

Наибольшее падение зафиксировано в сфере государственной службы и НКО – минус 98,9%.

В автомобильном бизнесе вакансий стало меньше на 71%, в страховании – на 54,6%, в банковской сфере – на 46,6%. Юрист требуется реже на 30,9%, работники науки и образования – на 30,8%, бухгалтеры – на 29,2%.

В то же время есть сферы, где сотрудников наоборот стали больше нанимать. В спортивных клубах, фитнесе и салонах красоты число вакансий выросло на 67,2%, в добыче сырья – на 41%, в медицине и фармацевтике – на 30,6%.

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