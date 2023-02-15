Госэкспертиза одобрила проект реставрации дома Циолковского в Калуге

Во вторник, 14 февраля, в Калуге началось общественное обсуждение проекта по сохранению дома, в котором в 1893-1902 годах жил Константин Циолковский. Объект культурного наследия расположен на улице Георгиевской, 16.

Как сообщил начальник управления по охране культурного наследия Евгений Чудаков, проектная документация получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы

- Сроки выполнения работ и стоимость будут определены после заключения контракта на производство работ между правообладателем и подрядной организацией, - пояснили в управлении.

Дом Циолковского принадлежит муниципалитету. В 2021 году прокуратура обязала чиновников провести реставрацию.

Проектом реставрации предполагает, в частности, ремонт крыши, цоколя, внутренних помещений, замену дверей и окон.

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