Как бесплатно сменить профессию

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» Калужский филиал РАНХиГС проводит бесплатное обучение граждан.

В редакции «Калужского перекрёстка» прошла прямая линия с сотрудниками Калужского филиала Президентской академии. На вопросы по организации образовательного процесса, содержанию программ, срокам и условиям регистрации ответили специалист Центра дополнительного образования Елена КУДАЕВА; кандидат экономических наук, доцент кафедры таможенного дела и правовых дисциплин Татьяна ЛЕСИНА и юрисконсульт, старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Максим ГОЛИШЕВСКИЙ.

Участники программы

— Что это за проект?

Елена Кудаева: Наш филиал третий год реализует дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

За два предыдущих года новые навыки и знания получили более 500 слушателей наших программ.

— Кто может принять участие в программе?

Елена Кудаева: Любой гражданин, который соответствует определённой категории. Прежде всего это люди в возрасте 50 лет и старше.

Безработные, которые официально зарегистрированы в Центре занятости населения. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста. Женщины, которые официально не трудоустроены и имеют детей дошкольного возраста. Категория работников, которые находятся под риском увольнения.

Особое внимание мы уделяем молодёжи в возрасте до 35 лет. Более подробная информация — на нашем сайте: trud.ranepa.ru

— Мне 55 лет. Как научиться архивному делу?

Елена Кудаева: У нас есть программа «Делопроизводство и архивоведение». Её объём — 88 часов. Для того чтобы подать заявку, нужно зайти на сайт «Работа в России» или позвонить нам в центр по телефону: 8 (4842) 799–254. После того как вы отправите заявку, необходимо в трёхдневный срок явиться за подтверждением своей категории в Центр занятости населения.

Эту программу можно освоить, имея среднее профессиональное либо высшее образование.

Центр занятости одобряет вашу заявку, мы это отслеживаем, связываемся со слушателем и заключаем договор.

О программах

— Какие программы доступны в этом году?

Елена Кудаева: У нас есть 14 программ, готовим ещё пять новых направлений. Из тех, что реализуются сейчас, — ​три программы профессиональной переподготовки, при успешном окончании которых выдаются дипломы, и 11 программ повышения квалификации.

— Чем они отличаются?

Елена Кудаева: Программа повышения квалификации позволяет усовершенствовать свои профессиональные знания, а профпереподготовка позволяет освоить новые компетенции.

Различаются они и по объёму часов. На повышение квалификации отводится меньше часов, чем на переподготовку.

— Есть ли возможность дистанционного обучения?

Елена Кудаева: Все наши программы реализуются в очном формате, но с применением дистанционных образовательных технологий. Это удобно для жителей региона, которые живут не в Калуге.

Занятия с преподавателем проводятся в режиме реального времени. Записи лекций и занятий сохраняются, их можно потом пересмотреть. Главное при поиске — обратить внимание, что мы — ​это Калужский филиал РАНХиГС, потому что созвучные программы на портале «Работа в России» есть и в других образовательных учреждениях.

Безопасный труд и бухучёт

— Расскажите о программе «Охрана труда».

Максим Голишевский: Обычно такие программы рассчитаны на объём от 16 до 30 часов. Наша программа отличается тем, что она ориентирована не на действующих инспекторов по охране труда, а на тех, кто решил освоить эту профессию. По количеству часов она гораздо больше традиционной. Мы более развёрнуто рассматриваем вопросы охраны труда.

В этой сфере всё очень строго регламентировано государством. В 2021 году произошли изменения в законодательстве в этой части. С марта 2022 года заработал новый раздел в Трудовом кодексе, посвящённый вопросам охраны труда.

Мы постоянно дополняем учебный материал в соответствии с изменениями в законодательстве. Главный момент: такие программы в обязательном порядке должны проходить аккредитацию в Министерстве труда РФ. Мы аккредитованы.

— Вопрос о программе «Бухгалтер и бухгалтерский учёт». Есть у вас такая программа?

Татьяна Лесина: Наша программа называется «Учёт, налогообложение и управление бизнесом». Она немного шире просто бухгалтерского учёта. И тем не менее основы бухучёта — ​это то, с чего начинается программа. Основные её блоки: основы бухгалтерского учёта, собственно бухгалтерский учёт, его автоматизация, налогообложение и управление бизнесом.

Каждый обучающийся имеет возможность использовать программный продукт «1С‑бухгалтерия».

Обратите внимание на объявления работодателей: если требуется специалист на какую-либо экономическую специальность, одним из требований обязательно указывают «знание 1С‑бухгалтерии».

Объём часов: 144, если человек хочет научиться бухучёту «с нуля», и 256 часов для переподготовки. Программа переподготовки более полная, включает в себя все современные изменения и дополнения.

Что востребовано

— Какие программы пользуются наибольшей популярностью?

Елена Кудаева: Для действующих специалистов интересны программы по охране труда, документоведению, архивоведению. В прошлом году мы заметили, что особым интересом пользуется программа профессиональной переподготовки «Дошкольное образование и развитие».

Наши выпускники могут работать в детских садах, дошкольных центрах образования. Она интересна в том числе и мамам, чтобы развивать и обучать своего собственного ребёнка. Вообще, непопулярных программ у нас нет, мы мониторим рынок и внедряем только те направления, которые востребованы сегодня.

— Если человеку 35 лет, он не проходит по категории, то ему недоступны программы?

Елена Кудаева: Да, увы, по возрасту исключение составляют только мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, или безработные мамы с детьми до 7 лет.

— А есть ли программы по цифровому маркетингу?

Елена Кудаева: Да, такая программа запускается в этом году. На неё уже открыт набор.

— Вы отслеживаете будущее ваших слушателей?

Елена Кудаева: Да. Наша программа реализуется третий год. Мы получаем информацию о том, что люди с нашими дипломами по этой программе трудоустраиваются. Обратная связь есть.

Кстати, в этом году в качестве бонуса к нашим программам внедрён курс «Технологии цифровой экономики». Те слушатели, которые успешно завершают обучение по нашим программам, получают два удостоверения об окончании: основной программы и бонусного курса.

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Калужский филиал РАНХиГС.

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