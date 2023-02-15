В Калужской области 85 человек выздоровели от коронавируса за сутки
За последние сутки в Калужской области зафиксирован 71 новый случай коронавируса, сообщили в среду, 15 февраля, в федеральном оперативном штабе.
В больницу с ковидом попали восемь человек.
Выздоровели 85 пациентов.
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