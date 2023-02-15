В Калужской области 85 человек выздоровели от коронавируса за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксирован 71 новый случай коронавируса, сообщили в среду, 15 февраля, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попали восемь человек.

Выздоровели 85 пациентов.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.