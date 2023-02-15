Калужан приглашают на дегустацию «Наше местное. Вкусное, полезное»
В Калужской области производят очень много достойных и качественных продуктов питания: отличная молочная и колбасная продукция, вкуснейшие сыры, отборная свинина и диетическая телятина, сладости и хлебобулочные изделия и многое, многое другое.
Дегустация продукции местных товаропроизводителей состоится 17 февраля с 13:00 до 15:00 на территории Городского рынка Калуга, по адресу Грабцевское шоссе 4Б.
Приглашаем калужан и гостей города оценить продукцию калужских товаропроизводителей.
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