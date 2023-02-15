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В Калужской области стартовал прием заявок на гранты программы «Стальное дерево» 2023 года

Опубликовано: 15.02.2023 11:00 0 484
В Калужской области стартовал прием заявок на гранты программы «Стальное дерево» 2023 года

Электрометаллургический завод НЛМК-Калуга (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» объявляют о начале приема заявок для получения грантов программы «Стальное дерево» 2023 года в Калужской области. Программа направлена на поддержку социально значимых инициатив жителей региона, которые планируется реализовать преимущественно в Обнинске, Боровске и Ворсино.

Свои общественно полезные идеи жители Калужской области могут предложить онлайн - на специальной платформе программы, которую открыли к началу конкурсного отбора. Она упрощает подачу заявки и позволяет следить за ее статусом. 

Сбор социальных инициатив продлится до 28 февраля. Затем их оценят эксперты конкурсной комиссии. Победителей отбора объявят в мае после защиты проектов с участием представителей Группы НЛМК и фонда «Милосердие». В Год наставника и педагога в России пристальное внимание будет уделяться проектам по поддержке педагогов, которые трудятся в сферах основного и дополнительного образования, культуры и спорта. 

В этом году размеры грантов программы не изменились. В зависимости от сложности и масштабности проектов они будут трех видов – 200 тыс. рублей, 300 тыс. рублей и 450 тысяч рублей. Их получатели должны завершить все работы не позднее, чем за девять месяцев.

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Калужской области с 2019 года. При финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие»  в регионе реализовали несколько социально  значимых проектов: закупили веломобили для автогородка в городском парке Обнинска, передали поисковое оборудование для добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»,  обустроили памятный сквер в Боровске, открыли спортивную и детскую площадки в Кабицыно, построили и усовершенствовали воркаут-площадку в Обнинске,  отреставрировали  спортивную  площадку и построили волейбольный корт на территории школы  № 11 в  Обнинске, организовали семейный фестиваль для особенных детей, построили детскую и спортивную площадки в Ворсино, открыли спортивную площадку в приюте для детей и подростков в д. Митяево, передали спортивно-танцевальное оборудование для особенных детей семейному клубу в Обнинске.

 

 

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Опубликовано: 15.02.2023 11:00 0 484
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