В Калужской области найдена живой пропавшая 10-летняя девочка
Около 23:00 во вторник, 14 февраля, в городе Кондрово Дзержинского района нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Ранее волонтеры рассказали, что школьница ушла 14 февраля в неизвестном направлении и не вернулась домой.
Где именно находилась девочка, не уточняется.
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