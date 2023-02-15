В Калужской области найдена живой пропавшая 10-летняя девочка

Около 23:00 во вторник, 14 февраля, в городе Кондрово Дзержинского района нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Ранее волонтеры рассказали, что школьница ушла 14 февраля в неизвестном направлении и не вернулась домой.

Где именно находилась девочка, не уточняется.

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