Тест: какой вечер не подойдет вашей паре в День всех влюбленных

Несмотря на то, что в интернете до сих пор разгораются споры – отмечать или не отмечать 14 Февраля, психологи твердо уверены: хороший повод для романтического свидания никогда не будет лишним.

Предлагаем разобраться, какой вид встречи точно не понравится вашей паре. Да, идем от обратного и немного веселимся!

Вопрос 1. Какой фильм вы и ваш партнер смотрели в детстве:

а) «Гостья из будущего»

б) Сёнэн-манга «Наруто»

в) И то, и другое

Вопрос 2. Как обычно вы отдыхаете вечером дома?

а) Смотрим фильмы или авторские передачи, обсуждаем новости.

б) Едим! Заказываем доставку или достаем сами из холодильника.

в) Общаемся с друзьями или делаем домашние дела.

Вопрос 3. Если бы был выбор, на какие концерт или шоу бы вы пошли?

а) Рок, металл – драйв.

б) Поп-музыка с крутым вокалом или качественный хип-хоп.

в) Stand Up.

Подводим итоги. Если у вас больше ответов «а», то вас точно не устроит поход в караоке-бар или кулинарный мастер-класс. Те, у кого чаще встречается вариант «б», не останутся в восторге от вечера поэзии или прогулки сквозь ветра февральских улиц. А кто чаще выбирал «в» – люди широкой души, их устроит любой отдых в хорошей компании: хоть рассаду посеять (уже пора!), хоть брейк-данс на дискотеке исполнить (даже если не умеют).

Если же вам лень считать свои ответы или вас не устраивают результаты теста, то следуйте другим правилам. Просто поменяйте минуты из своего тарифа Tele2 на билеты на Afisha.ru. Можно будет и в кино сходить, и в театр, и на вечер поэзии! А если не хочется зрелищ, то меняйте минуты на кофе и устраивайте вкусный вечер во «Вкусно – и точка».

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