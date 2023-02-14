Минздрав призвал калужан вакцинироваться из-за роста заболеваемости коронавирусом

За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в Калужской области выросла на 42,4%. Такие данные во вторник, 14 февраля, опубликовало министерство здравоохранения Калужской области.

В связи с этим Минздрав призвал калужан сделать прививку от ковида.

- Лучшей мерой профилактики гриппа и Covid-19 продолжает оставаться своевременная вакцинация, - заявили в министерстве. - Прививка обучает иммунную систему бороться с возбудителем. Иммунная система, столкнувшись с вирусом, в следующий раз будет вести себя гораздо более эффективно.

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