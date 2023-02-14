Минздрав призвал калужан вакцинироваться из-за роста заболеваемости коронавирусом
За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в Калужской области выросла на 42,4%. Такие данные во вторник, 14 февраля, опубликовало министерство здравоохранения Калужской области.
В связи с этим Минздрав призвал калужан сделать прививку от ковида.
- Лучшей мерой профилактики гриппа и Covid-19 продолжает оставаться своевременная вакцинация, - заявили в министерстве. - Прививка обучает иммунную систему бороться с возбудителем. Иммунная система, столкнувшись с вирусом, в следующий раз будет вести себя гораздо более эффективно.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!