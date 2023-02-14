В течение нынешнего года в Калужской области установят еще 237 оранжевых контейнеров. Общее их количество достигнет 1489, сообщили во вторник, 14 февраля, в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

- Содержимое оранжевых контейнеров и обычных проходит одинаковый путь сортировки: из всех отходов отбирают компоненты для переработки, - отметили в министерстве. - Можно задаться вопросом - в чем тогда смысл разделения отходов? Ответ очень прост - сырье в оранжевом баке, не смешанное с остатками пищи и другими органическими загрязнениями, легче поддается очищению и переработке. В то время как из обычного бака вычленить вторсырье крайне сложно.

Как заявляют чиновники, сортируя мусор, мы увеличиваем шанс повторного использования отходов и сокращаем количество свалок.

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