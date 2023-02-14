В Калужской области 115 человек выздоровели от коронавируса за сутки
За последние сутки в Калужской области зафиксированы 57 новых случаев коронавируса, сообщили во вторник, 14 февраля, в федеральном оперативном штабе.
В больницу с ковидом попали семь человек.
Выздоровели 115 пациентов.
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