Неопознанный летающий объект замечен в небе над Калугой

Вечером 13 февраля наш читатель снял в небе над Московской площадью в Калуге светящийся шар.

- Вышел курить и наблюдал какой-то объект в небе, - рассказал калужанин. - Пока бегал за телефоном, объект стал сильно дальше и тусклее. Курс объекта 120 градусов, в сторону Тулы, высота - не знаю, скорость - гораздо выше, чем у китайского фонарика. Показалось, что за объектом был длинный огненный след, примерно на одну секунду полета длиной.

Напомним, с осени прошлого года в Калужской области запуск дронов разрешен только по согласованию с властями.

На днях в небе над США сбивали аэростаты. А северное командование Вооруженных сил США допустило, что сбитый летательный аппарат может иметь внеземное происхождение.

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