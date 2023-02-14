В Калужской области заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 9,7%

За неделю, с 6 по 12 февраля, в Калужской области выявили 14 случаев гриппа и 9085 случаев ОРВИ. Это на 9,7% больше, чем за предыдущий период, сообщили 14 февраля в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пять случаев гриппа было в Калуге, четыре – в Медынском, три – в Дзержинском, два – в Людиновском районах.

- Заболеваемость ниже эпидемического порога во всех возрастных группах, наиболее низкая у детей – на 21-38%, - прокомментировали в Роспотребнадзоре.

В больницу с гриппом и ОРВИ попали 43 калужанина.

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