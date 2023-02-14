В школах Калужской области закрыли на карантин 22 класса

В Калужской области продолжает оставаться напряженной ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

На карантин были закрыты 22 класса в 11 школах, сообщили 14 февраля в региональном управлении Роспотребнадзора.

Большая часть болеющих школьников – в Калуге. В областной столице не учатся 19 классов в восьми школах. Также на карантине по одному классу в Жуковском, Боровском районах и Обнинске.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.