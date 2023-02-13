Черная книга издана в Калужской области

Опубликована «Черная книга Калужской области. Животный мир». В понедельник, 13 февраля, об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

В книге собраны сведения о чужеродных – инвазивных – видах животных. В это издание вошли 10 видов животных, которые случайно или намеренно были занесены в дикую природу нашего региона с других территорий.

- Они могут нанести существенный вред для естественных экосистем, - пояснили в министерстве. - Например американская норка практически вытеснила европейскую норку, которая теперь занесена в региональную Красную книгу. Липовая моль-пестрянка – один из основных вредителей лип. Ротан-головешка причиняет серьезный вред рыбному хозяйству.

В качестве кандидатов в «черный список» вошли еще 15 видов, в числе которых – виноградная улитка, колорадский жук, лань и пятнистый олень.

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