В Калужской области 43,8% разводов приходится на первые пять лет брака

В понедельник, 13 февраля, загс Калужской области опубликовал данные о разводах в нашем регионе за 2022 год.

43,8% калужских пар, которые развились, сделали это в первые пять лет после брака.

От шести до 10 лет прожили вместе 23,3% разведенных.

Более 20 лет – 9,7%.

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