В Калуге появится улица Доктора Лизы

Городская Дума Калуги в понедельник, 13 февраля, опубликовала проект решения о наименовании новой улицы.

Этот документ предполагает появление в Калуге улицы Доктора Лизы между улицами 3-ей Холмовой и 4-ой Холмовой в Турынино.

Проект решения еще должен быть поддержан депутатами.

Доктор Лиза – это врач, правозащитник, основатель международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, которая всю свою взрослую жизнь помогала попавшим в беду, тяжелобольным и умирающим, брошенным и обездоленным. Она погибла в Сочи 25 декабря 2016 года при крушении военно-транспортного самолета Ту-154, принадлежащего министерству обороны России, который направлялся в Сирию.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.