В Калужской области предложили лишать гражданства людей, получивших паспорт по фальшивым документам

Власти Калужской области предложили без суда лишать гражданства людей, которые получили российский паспорт на основании поддельных документов. В понедельник, 13 февраля, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Считаю необходимым максимально упростить процедуру лишения гражданства тех лиц, кто получил его незаконным путем, - заявил глава региона. - Провел совещание с силовиками. Нужно проследить путь каждого поддельного сертификата. Каждый такой сертификат должен стать поводом аннулировать паспорт. Поручил юристам подготовить поправки в федеральный закон, закрепляющие внесудебное прекращение гражданства, если оно получено на основании фальшивых документов. Также предлагаем ужесточить порядок работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность и выдающих иностранным гражданам сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации. Будем выходить на федеральный уровень с этими предложениями.

По словам Шапши, в Калужской области продолжают выявлять фиктивные браки с мигрантами.

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