В Калуге сотрудникам без опыта работы предлагают зарплату до 200 тысяч рублей

В понедельник, 13 февраля, сервис HeadHunter опубликовал результаты исследования о том, какие максимальные зарплаты предлагают в Калуге кандидатам без опыта работы.

Первое место в рейтинге заняла вакансия на должность менеджера проектного направления. В месяц работнику обещают от 80 000 до 200 000 рублей. При этом в его обязанности войдет развитие нового отдела, увеличение клиентской базы и увеличение выручки, продажи клиентам, обработка заявок, документооборот с клиентской базой.

Менеджеру по продажам сухих строительных смесей обещают до 170 тысяч рублей, автокурьеру – до 150 тысяч, менеджеру по недвижимости – до 150 тысяч, менеджеру в IT-компании – до 150 тысяч.

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