В Калужской области 83 человека заразились коронавирусом за сутки
За последние сутки в Калужской области зафиксированы 83 новых случая коронавируса, сообщили в понедельник, 13 февраля, в федеральном оперативном штабе.
В больницу с ковидом никто не попал.
Выздоровели 72 пациента.
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