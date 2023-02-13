В Калужской области 83 человека заразились коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 83 новых случая коронавируса, сообщили в понедельник, 13 февраля, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом никто не попал.

Выздоровели 72 пациента.

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