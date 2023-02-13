В Калужской области весенний паводок угрожает двум городам и четырем районам

В понедельник, 13 февраля. на заседании правительства Калужской области обсудили предстоящий весенний паводок.

Конкретных прогнозов по нему у МЧС пока нет, они будут представлены в начале марта. Однако под особым наблюдением будут находиться два города и четыре района: Калуга, Обнинск, Боровский, Дзержинский, Жуковский и Козельский районы. В зоне возможного подтопления в случае разлива рек находится 331 дом.

- Согласно данным мониторинга, в настоящее время запасы воды в снеге на территории региона составляют около 30% от нормы, - отметили также в правительстве.

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