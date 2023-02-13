Калужская область поднялась на 13 место в России по качеству жизни

По итогам 2022 года Калужская область заняла 13 место среди российских регионов по качеству жизни. Соответствующие результаты исследования в понедельник, 13 февраля, опубликовало агентство «РИА Новости».

Годом ранее Калужская область занимала 18 позицию. За 12 месяцев наш регион опередил Свердловскую, Ростовскую, Тюменскую, Липецкую области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Пятерка лидеров осталась неизменной – Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край.

Самые плохие показатели в Тыве, Ингушетии, Еврейской автономной республике, Забайкальском крае и Бурятии.

Соседи Калужской области расположились на следующих местах: Москва – 1, Московская область – 3, Тульская область – 19, Брянская область – 38, Орловская область – 39, Смоленская область – 50.

Авторы исследования учитывали данные Росстата, Минздрава, Минфина и Центробанка по всем основным показателям социально-экономической сферы и условий жизни.

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