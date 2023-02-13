Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Статьи

Калужская область поднялась на 13 место в России по качеству жизни

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.02.2023 09:06 4 859
Калужская область поднялась на 13 место в России по качеству жизни

По итогам 2022 года Калужская область заняла 13 место среди российских регионов по качеству жизни. Соответствующие результаты исследования в понедельник, 13 февраля, опубликовало агентство «РИА Новости».

Годом ранее Калужская область занимала 18 позицию. За 12 месяцев наш регион опередил Свердловскую, Ростовскую, Тюменскую, Липецкую области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Пятерка лидеров осталась неизменной – Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край.

Самые плохие показатели в Тыве, Ингушетии, Еврейской автономной республике, Забайкальском крае и Бурятии. 

Соседи Калужской области расположились на следующих местах: Москва – 1, Московская область – 3, Тульская область – 19, Брянская область – 38, Орловская область – 39, Смоленская область – 50.

Авторы исследования учитывали данные Росстата, Минздрава, Минфина и Центробанка по всем основным показателям социально-экономической сферы и условий жизни.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.02.2023 09:06 4 859
Тэги: общество рейтинг
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Новогодние праздники прошли уже давно. А вы убрали елку? 
Все опросы
Новости партнеров
Как использовать аккаунт разработчика в Хуавей?
На каком проводе СИП целесообразно остановить свой выбор
Топ 5 зимних моделей шин Michelin

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru