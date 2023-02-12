В Калужской области 86 человек заразились коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 86 новых случаев коронавируса, сообщили в воскресенье, 12 февраля, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попал только один человек.

Выздоровели 75 пациентов.

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