В Калужской области 86 человек заразились коронавирусом за сутки
За последние сутки в Калужской области зафиксированы 86 новых случаев коронавируса, сообщили в воскресенье, 12 февраля, в федеральном оперативном штабе.
В больницу с ковидом попал только один человек.
Выздоровели 75 пациентов.
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