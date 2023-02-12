В Калуге родились две пары двойняшек

С 6 по 11 февраля управлением ЗАГС города Калуги было зарегистрировано рождение 83 детей - 44 девочки и 39 мальчиков.

В областной столице родители называли своих детей такими именами, как Демид, Марьяна, Теона, Захар, Анжелика, Феодор, Евдокия и Любовь.

В Калуге на свет появились две пары двойняшек.

Всего в областной столице с начала года родились 465 детей.

С 6 по 11 февраля в управлении ЗАГС города Калуги было сыграно 27 свадеб.

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