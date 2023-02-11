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Названы самые богатые районы Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.02.2023 14:40 2 707
Названы самые богатые районы Калужской области

Как мы уже рассказывали, средняя зарплата в Калужской области выросла до 58 542 рублей. А в новом отчете Калугастат опубликовал на днях данные о доходах в каждом из калужских районов.

Калуга в этом списке оказалась далеко не первой.

А разница между самыми богатыми и самыми бедными по средней зарплате превышает два раза.

Рейтинг районов Калужской области по средней зарплате за ноябрь 2022 года:

  • Обнинск 76892,1 рубля,
  • Боровский район 73157,3,
  • Жуковский район 63977,9,
  • Калуга 58418,5,
  • Малоярославецкий район 56087,1,
  • Бабынинский район 51372,5,
  • Ферзиковский район 50394,3,
  • Дзержинский район 49202,4,
  • Козельский район 44949,2,
  • Барятинский район 44684,7,
  • Тарусский район 43750,6,
  • Людиновский район 42787,9,
  • Кировский район 41883,
  • Сухиничский район 41192,5,
  • Износковский район 40467,7,
  • Медынский район 40221,5,
  • Мосальский район 40206,3,
  • Спас-Деменский район 39979,1,
  • Перемышльский район 39423,4,
  • Мещовский район 38889,
  • Юхновский район 37645,5,
  • Ульяновский район 36384,4,
  • Куйбышевский район 35785,
  • Хвастовичский район 33355,4,
  • Думиничский район 32679,
  • Жиздринский район 32610.

За год самый высокий рост доходов произошел в Барятинском (+34,2%), Мосальском (+23,4%) и Жуковском (+22%) районах.

Единственный район, где средняя зарплата снизилась – Юхновский (-0,2%).

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.02.2023 14:40 2 707
Тэги: общество зарплата статистика
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