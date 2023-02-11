Названы самые богатые районы Калужской области

Как мы уже рассказывали, средняя зарплата в Калужской области выросла до 58 542 рублей. А в новом отчете Калугастат опубликовал на днях данные о доходах в каждом из калужских районов.

Калуга в этом списке оказалась далеко не первой.

А разница между самыми богатыми и самыми бедными по средней зарплате превышает два раза.

Рейтинг районов Калужской области по средней зарплате за ноябрь 2022 года:

Обнинск 76892,1 рубля,

Боровский район 73157,3,

Жуковский район 63977,9,

Калуга 58418,5,

Малоярославецкий район 56087,1,

Бабынинский район 51372,5,

Ферзиковский район 50394,3,

Дзержинский район 49202,4,

Козельский район 44949,2,

Барятинский район 44684,7,

Тарусский район 43750,6,

Людиновский район 42787,9,

Кировский район 41883,

Сухиничский район 41192,5,

Износковский район 40467,7,

Медынский район 40221,5,

Мосальский район 40206,3,

Спас-Деменский район 39979,1,

Перемышльский район 39423,4,

Мещовский район 38889,

Юхновский район 37645,5,

Ульяновский район 36384,4,

Куйбышевский район 35785,

Хвастовичский район 33355,4,

Думиничский район 32679,

Жиздринский район 32610.

За год самый высокий рост доходов произошел в Барятинском (+34,2%), Мосальском (+23,4%) и Жуковском (+22%) районах.

Единственный район, где средняя зарплата снизилась – Юхновский (-0,2%).

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