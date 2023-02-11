Названы самые богатые районы Калужской области
Как мы уже рассказывали, средняя зарплата в Калужской области выросла до 58 542 рублей. А в новом отчете Калугастат опубликовал на днях данные о доходах в каждом из калужских районов.
Калуга в этом списке оказалась далеко не первой.
А разница между самыми богатыми и самыми бедными по средней зарплате превышает два раза.
Рейтинг районов Калужской области по средней зарплате за ноябрь 2022 года:
- Обнинск 76892,1 рубля,
- Боровский район 73157,3,
- Жуковский район 63977,9,
- Калуга 58418,5,
- Малоярославецкий район 56087,1,
- Бабынинский район 51372,5,
- Ферзиковский район 50394,3,
- Дзержинский район 49202,4,
- Козельский район 44949,2,
- Барятинский район 44684,7,
- Тарусский район 43750,6,
- Людиновский район 42787,9,
- Кировский район 41883,
- Сухиничский район 41192,5,
- Износковский район 40467,7,
- Медынский район 40221,5,
- Мосальский район 40206,3,
- Спас-Деменский район 39979,1,
- Перемышльский район 39423,4,
- Мещовский район 38889,
- Юхновский район 37645,5,
- Ульяновский район 36384,4,
- Куйбышевский район 35785,
- Хвастовичский район 33355,4,
- Думиничский район 32679,
- Жиздринский район 32610.
За год самый высокий рост доходов произошел в Барятинском (+34,2%), Мосальском (+23,4%) и Жуковском (+22%) районах.
Единственный район, где средняя зарплата снизилась – Юхновский (-0,2%).
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