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В Калужской области средняя зарплата выросла до 58 542 рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.02.2023 11:00 0 357
В Калужской области средняя зарплата выросла до 58 542 рублей

По итогам ноября средняя начисленная зарплата в Калужской области выросла до 58 542 рублей. Такие данные представил на днях в своем отчете Калугастат. Статистика учитывает предприятия и организации, в которых 15 и более работников.

По сравнению с предыдущим месяцем рост зарплаты составил 1,1%.

За год средняя зарплата увеличилась на 11,7%, но реальные доходы, которые учитывают инфляцию, уменьшились на 3,2%.

Если сравнивать разные отрасли, то выше всего зарплаты в профессиональной, научной и технической деятельности – 83 644 рубля. На обрабатывающих производствах – 69 913, в информации и связи – 67 342, в строительстве – 66 643, в финансовой и страховой деятельности – 66 540, в здравоохранении – 49 889, в образовании – 44 776.

Средняя зарплата с учетом всех работников, в том числе индивидуальных предпринимателей, составила 53 439 рублей.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.02.2023 11:00 0 357
Тэги: общество статистика зарплата
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