В Калуге срочно ищут доноров крови для 62-летнего мужчины

В Калуге волонтеры сообщили о поисках доноров крови для 62-летнего Владимира Шлеткова.

Ему нужны тромбоциты 4+ группы.

Мужчина проходит лечение в отделении гематологии областной больницы в Анненках.

Сдать кровь все желающие могут на станции переливания на улице Максима Горького, 71 по будням с 8:00 до 12:00. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.

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