В Калуге срочно ищут доноров крови для 62-летнего мужчины
В Калуге волонтеры сообщили о поисках доноров крови для 62-летнего Владимира Шлеткова.
Ему нужны тромбоциты 4+ группы.
Мужчина проходит лечение в отделении гематологии областной больницы в Анненках.
Сдать кровь все желающие могут на станции переливания на улице Максима Горького, 71 по будням с 8:00 до 12:00. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.
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