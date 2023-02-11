В Калужской области уменьшилось количество вакансий для людей без опыта работы

Доля вакансий для людей без опыта работы в Калужской области за прошедший год сократилась с 41% до 38%. Результаты исследования 10 февраля опубликовал сервис HeadHunter.

Чаще всего работодатели ищут сотрудников, у которых уже есть опыт от одного до трех лет. Опыт свыше шести лет требуется в 2% случаев.

Людям без опыта работы предлагают в среднем зарплату в 40 000 рублей, с опытом до трех лет – 50 000 рублей, более шести лет – 70 000 рублей.

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