В Калуге таксист выплатил пассажирке 138 тысяч рублей

В Калуге суд обязал таксиста выплатить пассажирке компенсацию за ДТП, виновником которого он стал. Об этом 11 февраля рассказали в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Инцидент произошел в апреле 2021 года. Таксист вез женщину и врезался в разделительное ограждение. Калужанка получила легкие травмы.

Изначально районный суд обязал таксиста и владельца машина, у которого виновник ДТП арендовал автомобиль, в равных долях компенсировать 100 тысяч рублей морального вреда и 38 тысяч рублей судебных издержек.

Однако собственник авто подал апелляцию. В областном суде пришли к выводу, что хозяин машины в данном случае не виновен. Он сдал транспорт в аренду на год, но не для работы в такси. Это было отмечено в страховом полисе.

Водитель возил пассажиров в качестве самозанятого.

- Доказательств, подтверждающих, что водитель управлял транспортным средством в силу исполнения своих трудовых обязанностей на основании трудового договора или гражданско-правового договора с собственником или с иным владельцем источника повышенной опасности, материалы дела не содержат, - говорится в решении суда.

В итоге 138 тысяч рублей взыскали с водителя.

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