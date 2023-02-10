В Калужской области количество свадеб с иностранцами сократилось в два раза

За 2022 год в Калужской области в два раза сократилось количество браков с иностранцами. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в прокуратуре региона.

100 браков признаны судом фиктивными. Их заключали, чтобы мигранты получили необходимые документы.

- По результатам данной работы в 2022 году на государственную регистрацию брака в Калужской области не явились более 80 пар, в которых один из молодоженов был иностранцем, - заявили также в прокуратуре. - При этом ранее на регистрацию брака мигранты приходили в 100% случаев.

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