В Калуге резко выросли продажи некоторых продуктов

За первую неделю февраля по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца в Калуге на 33,48% выросли продажи продуктов. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в правительстве региона по итогам заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен.

Калужане стали покупать сельдь чаще на 65,99%, свежую рыбу – на 58,1%, творог – на 57,37%, свинину – на 56,78%, фрукты – на 54,45%, птичье мясо – на 51%.

Такие изменения связывают с новогодними праздниками. В первую неделю января продажи продуктов были заметно ниже, чем в любой другой период года.

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