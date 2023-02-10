«Тайфуну» по силам любые цели

Для тайфуновцев февраль всегда начинается с торжественного и приятного события — обновления заводской Доски почета. Происходит это неизменно в день рождения АО «Тайфун». Но в 2023 году у этого события особый колорит. Ровно полвека назад, 1 февраля 1973 года, строящийся завод был внесен в список действующих предприятий страны.

Для «Тайфуна» — это непростые десятилетия. В начале семидесятых годов прошлого столетия редкие перелески чередовались здесь с глубокими оврагами. А сейчас на этом месте — современные светлые корпуса крупного завода, который оснащен лучшим оборудованием и за два десятилетия создал собственную школу разработчиков, что способствовало выпуску наукоемкой, надежной и востребованной продукции.

— В 2000-е годы молодое акционерное общество, продолжая развиваться, объединило под одной крышей высокотехнологическое производство и науку. Мы выполняем с честью то, что от нас требуется. Следствием этого являются новые задачи, которые перед коллективом ставят наша страна, наши заказчики и наши партнеры, — сказал в своем выступлении на торжестве генеральный директор АО «Тайфун» А. А. Петраков.

Несмотря на смену эпох и поколений, «Тайфун» всегда отличало, подчеркнул Андрей Алексеевич, умение создавать неформальную рабочую атмосферу в коллективе и вокруг него. «С вами легко и приятно работать», — признаются наши партнеры. Я думаю, что это главное наше достижение. Свидетельство общего признания — многочисленные поздравления, которые мы получаем в эти дни со всех флотов.

С доверием и глубоким уважением к родному предприятию относятся и многие заводчане, приводя сюда своих детей и внуков, создавая большие трудовые династии.

— Молодежь, как и во все времена, превосходит своих учителей, поэтому в будущем у нас будет достижений больше, чем уже есть. Пусть всегда работает наш девиз: «По силам любые цели, новых свершений, новых прорывных изделий!». Здоровья вам и благополучия, — завершил свое выступление под бурные аплодисменты А. А. Петраков.

Внимательно выслушали работники предприятия и поздравления главы региона В. В. Шапши. Особенно радостно восприняли заводчане подарок губернатора — обязательство в этом году начать строительство долгожданной школы в микрорайоне Тайфун.

Многие годы плодотворного сотрудничества связывают акционерное общество и сенатора А. Д. Артамонова. Анатолий Дмитриевич зачитал обращение к заводу-­юбиляру председателя Совета Федерации РФ В. И. Матвиенко.

— Ваш коллектив всегда отличала готовность внедрять новаторские разработки, постоянная социальная поддержка работников предприятия, крепкие традиции и умение работать в одной команде, — отметил Анатолий Дмитриевич. — Большая заслуга в этом вашего руководства. В наиболее сложные годы возглавил предприятие Владимир Сергеевич Немыченков и успешно руководил им не одно десятилетие. Его достойным приемником стал Андрей Алексеевич, который продолжает развивать лучшие традиции. Практика показала, что там, где директора меняются часто, нет порядка и нет успеха. Но «Тайфуну» такое не грозит.

Вы не только отлично справляетесь со своими производственными задачами, но и развиваете спорт, реализовали хороший жилищный проект — построили поселок «Тайфуновская слобода».То, с каким вниманием и заботой у вас относятся к ветеранам, встретишь далеко не везде. Так держать и дальше на пути к 100‑летию предприятия.

Очень эмоциональным получилось выступление на торжестве мэра города Д. А. Денисова, в прошлом работника предприятия. Дмитрий Александрович с большой теплотой и признательностью вспомнил своего первого руководителя и наставника в профессии — начальника конструкторского бюро № 3 Евгения Петровича Косушкина. И сегодня глава города чувствует себя причастным к «Тайфуну». Он признался, что ему до сих пор снится цех 45.

Свой подарок заводу-­юбиляру подготовили и калужские профсою­зы. Председатель Калужского облсовпрофа А. П. Гречанинов отметил в своем выступлении, что на предприятии трудится свыше 50 династий, заложена аллея трудовых династий. Александр Петрович вручил сертификат на путевку в санаторий «Воробьево» трудовой династии Патриных–Серветник.

Очень многие тайфуновцы 2 февраля поднимались на сцену Калужской филармонии за заслуженными наградами и подарками. Но отмечать свой полувековой юбилей заводчане начали днем раньше. На обновленной Доске почета появилось 16 новых порт­ретов заводчан, которые отлично потрудились в минувшем 2022 году. А непосредственно в трудовых коллективах 1 февраля встречали ветеранов. Они начинали строить завод, осваивать основную номенклатуру предприятия. Повсюду звучали радостные восклицания, люди обнимались, нередко на глазах выступали слезы.

В цех 45 пригласили одного из первых заводских регулировщиков Анатолия Петровича Шахова. Он был в составе сдаточной бригады, которая передавала заказчику первое тайфуновское изделие «Мост». Так совпало, что именно 1 февраля 2023 года ветерану исполнилось 80 лет. Бывшие коллеги и руководство цеха очень тепло поздравили юбиляра.

Анатолий Петрович рассказал, что завод теперь не узнать: вместо серых производственных помещений везде современный красивый ремонт, новое оборудование. Пообщался ветеран и с коллегами, правда, тех, с кем ему довелось работать, осталось совсем немного.

Свой подарок родному предприятию преподнесли и заводские футболисты. В этом году на снежное поле стадиона вышли команды производственников и инженерно-­технических работников акционерного общества. Спортивная удача улыбнулась тайфуновским инженерам.

Торжества сменили новые рабочие будни. Однако каждый работник предприятия вслед за ветераном производства Е. В. Дрозд, которая трудится здесь с 1973 года, может с гордостью сказать: «Я работаю на Тайфуне!».

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