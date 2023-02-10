Количество обращений калужан в прокуратуру выросло на 10%

В пятницу, 10 февраля, в Калуге прошло заседание коллегии прокуратуры области, на котором подведены итоги работы за 2022 год.

За 12 месяцев 19 000 калужан обратились к прокурорам за помощью. Это на 10% больше, чем за предыдущий год.

Выявлено более 45 тысяч нарушений закона. По материалам прокурорских проверок возбуждено 255 уголовных дел. Прокурорами опротестовано три тысячи правовых актов.

В результате принятых в том числе и прокуратурой области мер бюджетное финансирование закупки квартир для детей-сирот увеличилось с 245,2 до 320 миллионов рублей.

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