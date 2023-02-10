В Калуге пройдет обучение волонтеров «ЛизаАлерт»

В субботу, 11 февраля, в Калуге пройдет первая в 2023 году полевая встреча поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Волонтеры приглашают всех калужан, которые хотят присоединиться к отряду.

Обучение начнется в 11:00, место сбора – парковка в бору рядом с велопрокатом.

В «ЛизаАлерт» просят добровольцев надеть крепкую высокую обувь, теплую и удобную одежду, захватить дождевик. При этом для участия необходимо заполнить форму.

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